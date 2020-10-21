【大行觀點】摩通：美總統候選人支持率差距收窄　不利股市

投資銀行摩根大通表示，美國大選兩位候選人的支持率差距收窄，一旦大選結果存爭議，可能會阻礙推出刺激經濟措施，並不利股票市場。

美國總統特朗普和前副總統兼民主黨總統候選人拜登之間的選情激烈，外媒引述摩通指出，有爭議的選舉或接近選舉結果的可能性更高，將打擊推出新刺激措施的預期，並且可能在短期內給風險市場帶來一些下行壓力。兩者的選票若接近，或會導致國會分裂，並令在刺激經濟措施的討論僵局延長。

儘管短期內股票可能會面臨一些脆弱性，但該行建議為長期策略分配大約40％的比重，因股票市場的上漲更多地取決於債務和流動性的創造，而不是財政刺激。該行表示，反過來，投資者應該更多地關注美聯儲的資產購買計劃。

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