調查：疫情令網絡騙案增　電子支付詐騙平均損失2500元

疫情下港人生活愈趨數碼化，間接助長網絡騙案。滙豐銀行調查指出，逾80%香港市民曾成為騙徒目標，其中26%墮入騙案，平均損失3,800港元。其中網上情緣及電子支付詐騙造成的財務損失最為嚴重，受害人分別平均損失4,100元及2,500元。

滙豐於今年8月末對800名18至55歲的香港市民進行網絡安全調查，結果顯示，電子支付、網上情緣、身份盜竊、冒充官員、求職騙案及詐騙電話為香港最常見的騙案，其中曾受電子支付詐騙而蒙受金錢損失的受訪者達13%，為上述騙案中比例最高。其次為假冒官員及詐騙電話，分別有11%及9%。

各年齡層面對的騙案種類不一，滙豐香港區財富管理及個人銀行數碼服務訊息及內容高級經理陳淑凝稱，由於Z世代(18至24歲)較活躍於網絡，其更容易遭受電子支付詐騙及求職騙案；Y世代(25至39歲)因較願意向網上伴侶提供身份證號碼、⼀次性密碼及銀⾏⼾⼝號碼，令其更容易成為網上情緣騙案的受害者；而X世代(40至55歲)則較容易墮入官員冒充及電話騙案的陷阱。

儘管並非所有受訪者都遭受金錢損失，但調查發現，「受害者普遍因為隨意分享個人資料而陷入受騙風險。調查又指，有48%受訪者曾在過去12個月內與第三方分享一次性密碼，38%曾向他人提供網上銀行登入資料。

滙豐香港區財富管理及個人銀行電子服務平台主管艾俊安表示，若市民於網絡透露或提供個人資料，將留下數碼足迹，讓騙徒透過社交工程手法而有機可乘，故在分享任何個人資訊或進行匯款前，需查核對方身份並三思而行。

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