【瑞通推介】資金追恒指熊　南方A50最貼牛受追捧

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者對美國將達成財政刺激協議轉趨樂觀，道指隔晚收報28,308點，升113點或0.4%。

恒指周二(20日)窄幅上落，收報24,569點，升27點或0.1%，連升3個交易日，重返50天線附近。周三(21日)高開126點後，升幅擴大至逾300點，上試24,900點水平。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾2,800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,400萬元，反映投資者對後市各有看法。周二其牛證街貨重貨區為收回價23,000至23,099點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

阿里巴巴旗下金融科技公司螞蟻集團有傳最快下周二(27日)招股，下月6日掛牌買賣。另外，阿里旗下天貓宣布，今年天貓「雙11」周三啟動預售，料將有逾8億消費者參與。阿里巴巴周二一度升破300元，創上市新高，收市仍升0.7%，報299.4元。周三早段繼續破頂，高見303.8元的上市高位，其後徘徊在300元關口之上。周二有超過3,600萬元淨流出阿里好倉，淡倉同日則有逾110萬元淨流入。另外，阿里引伸波幅周二回落，其3個月貼價認購期權引伸由周一(19日)的39.2%，周二跌約0.8%，今趨穩定。

國際油價隔晚回升，但歐洲多國因應疫情加強封鎖，投資者依然憂慮原油需求前景。中國石油化工周二反覆尋底，曾破底低見2.96元，最終收跌1.3%於2.97元，14日RSI跌至30以下超賣區。該股將於下周三(28日)公布第三季業績，股價周三早段曾反彈約1%，觸及3元。周二有逾180萬元淨流入其好倉。

中國移動周二收市後公布，今年首三季股東應佔利潤為816億元人民幣，按年跌0.3%。EBITDA按年下降3.8%至2,169億元人民幣。期內營運收入5,744億元人民幣，按年上升1.4%。截至9月底，移動客戶總數約9.46億戶，其中4G客戶總數7.7億戶，5G套餐客戶總數1.14億戶。中移周二於50元關附近窄幅上落，平收於49.95元，暫處各移動平均線之下。股份周三早段升2%，重上51元之上。周二有約370萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

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