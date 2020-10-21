港股格局：伍禮賢指美國大選前大市缺乏方向

股市周三高開逾百點，光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為周三(21日)早段曾一度升約300點，及後升幅收窄，反映股市阻力比較大。

他指美國總統大選前市場觀望氣氛濃厚，預料大市缺乏方向，恒指會在24,000點至25,000點區間上落。另外，五中全會將為中港股市帶來不確定因素，市場短期關注「十四五」規劃及內需政策如何影響半導體板塊。

龍頭科網股走勢強勁，他表示科網股處於大漲小回的趨勢，對股份第四季的表現持正面看法。原因是新經濟股業績增長速度快，其次市場面臨不少中概股回歸，如下周即將上市的螞蟻集團估值相當高，利好科技股板塊。

他建議投資者可留意落後的燃氣股，自九月份以來內地的燃氣進口價格維持約10%的升幅，而且內地冬季天氣較為寒冷，相信為股份提供季度性支持。

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