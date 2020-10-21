港股格局：伍禮賢指美國大選前大市缺乏方向
2020年10月21日 12:44
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股市周三高開逾百點，光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為周三(21日)早段曾一度升約300點，及後升幅收窄，反映股市阻力比較大。
他指美國總統大選前市場觀望氣氛濃厚，預料大市缺乏方向，恒指會在24,000點至25,000點區間上落。另外，五中全會將為中港股市帶來不確定因素，市場短期關注「十四五」規劃及內需政策如何影響半導體板塊。
個別板塊方面，國泰航空(00293)開市升近6%，他指升幅僅僅反映周二重組業務的短暫利好消息，長遠前景並不樂觀。疫情在冬季將更反覆，預料疫情將持續一段長時間，即使情況好轉，國泰或需數年時間回復，長遠面對具挑戰性的經營環境。
龍頭科網股走勢強勁，他表示科網股處於大漲小回的趨勢，對股份第四季的表現持正面看法。原因是新經濟股業績增長速度快，其次市場面臨不少中概股回歸，如下周即將上市的螞蟻集團估值相當高，利好科技股板塊。
他看好阿里巴巴(09988)，有傳螞蟻集團上市後估值將提高10%至最少2800億美元，預料螞蟻上市前對阿里股價有所支持，短線目標價為315至320元水平。不過，他亦表示年底前股價上升的空間不大，股價達320元時會有調整，目標價約330元。
他建議投資者可留意落後的燃氣股，自九月份以來內地的燃氣進口價格維持約10%的升幅，而且內地冬季天氣較為寒冷，相信為股份提供季度性支持。
投資者可留意天倫燃氣(01600)，公司將受惠於內地煤改氣政策，國家政策利好潔淨能源發展。業務亦非常穩健獨特，集中在河南和開發二、三線的城市。過往幾年公司一直維持高速的收入增長，即使受疫情影響，上半年收入僅僅錄得單位數字的跌幅。
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