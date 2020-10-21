港府：研究取消遣散費及長期服務金與強積金對沖安排

新冠肺炎疫情重創香港經濟，以致失業率近月高企於6%，勞工及福利局局長羅致光表示，就取消強積金制度下僱主強制性供款的累算權益與遣散費及長期服務金的「對沖」安排，政府正全力推展籌備工作及草擬賦權法例。任何有關遣散費及長期服務金的改革都會影響取消「對沖」的安排，及需要重新研究。

他稱，強積金制度的設計是一個專為退休生活之用而設的長期儲蓄計劃，並非針對失業人士眼前的情況。容許提早領取強積金的累算權益作應對短期財政需要的建議，將會削弱強積金制度的完整性，並難以達致協助勞動人口作退休儲蓄的目的。基於上述的政策考慮，政府正全力進行有關取消強積金制度下，僱主強制性供款的累算權益與遣散費及長期服務金的「對沖」安排的法例修訂及草擬的工作。

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