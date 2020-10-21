國泰裁員：大摩指重組未助脫險　維持「減持」評級

另一家投行富瑞表示，對國泰今次重組計劃並不感到意外，因早前市場已預計集團將宣布削減職位，但該行關注，部分港龍航線或有機會轉移到經營廉航的香港快運，相關航線未來是否仍會運營商務客艙，定位如何，尚屬未知數。該行又指出，國泰的盈利復甦仍需視乎香港與其他地區「旅遊氣泡」計劃，而這些計劃的時間表尚存不確定性。

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