國泰裁員：大摩指重組未助脫險 維持「減持」評級
2020年10月21日 12:57
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國泰航空(00293)周三(21日)宣布重組計劃，整體削減約8,500個職位，佔總數24%，旗下港龍航空即日停止營運。投資銀行摩根士丹利表示，儘管國泰預期重組將使集團於2021年每月減少約5億元現金支出，惟對國泰而言，任何有意義的轉機，仍取決於香港的空運復甦進展。該行予國泰「減持」評級，目標價5港元。又指，未計入今次重組因素前，該行原估計國泰2021年的淨虧損高達96億元。
另一家投行富瑞表示，對國泰今次重組計劃並不感到意外，因早前市場已預計集團將宣布削減職位，但該行關注，部分港龍航線或有機會轉移到經營廉航的香港快運，相關航線未來是否仍會運營商務客艙，定位如何，尚屬未知數。該行又指出，國泰的盈利復甦仍需視乎香港與其他地區「旅遊氣泡」計劃，而這些計劃的時間表尚存不確定性。
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