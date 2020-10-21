【虛擬貨幣】避險需求升溫　比特幣突破12000美元

虛擬貨幣一哥比特幣連升6天後，周二(20日)成功突破12,000美元關，創9月初以來高位。外媒引述分析師指，比特幣或須在12,000美元關持續上落一段時間，整固過後才可確認是否重啟牛市。

周三(21日)亞洲時段，比特幣現高見12,271美元，升471美元或3.99%。

早前高盛對沖基金經理Raoul Pal預計，比特幣將在5年內飆升至100萬美元！他已將其超過50%的資金押注比特幣。創立Real Vision的Raoul Pal表示，機構投資者採用數碼貨幣將成新一波浪潮，因為他們意識到經濟要花很長時間才能從新冠肺炎疫情中恢復過來，這將讓比特幣引來「巨額資金」。

他指出，由於疫下沒有錢供人們消費，全球經濟已經從「希望階段」過渡到「破產階段」，迫使更多企業關閉。為了解決這個問題，中央銀行被迫印製更多的錢，這就是他開始購買更多比特幣的原因，事關印更多的錢會導致通貨膨脹和本國貨幣貶值，因此投資者轉向比特幣和黃金等價值存儲。

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