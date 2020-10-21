【高盛推介】美團跑贏大市　熱門條款牛證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周二(20日)重上260港元水平，升約0.7%。周三(21日)早段繼續上升，高開約1.2%後升幅擴大，更曾重上270元水平，跑贏大市兼A.T.M.X中表現最好。

港股第三季業績公布期展開，當中有券商預期美團業績穩健，料季內整體收益達345.4億元人民幣，按年升26%；非通用準則純利達11.92億元人民幣。該行維持美團「買入」投資運級，目標價300元。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金追捧好倉，當中過去4個交易日皆錄得資金流入認購證，合共約4,790萬元，為同期最多資金流入的認股證相關資產。過去3個交易日皆錄得資金流入牛證，合共約2,810萬元。

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