【高盛推介】美團跑贏大市 熱門條款牛證精選
2020年10月21日 13:16
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周二(20日)重上260港元水平，升約0.7%。周三(21日)早段繼續上升，高開約1.2%後升幅擴大，更曾重上270元水平，跑贏大市兼A.T.M.X中表現最好。
港股第三季業績公布期展開，當中有券商預期美團業績穩健，料季內整體收益達345.4億元人民幣，按年升26%；非通用準則純利達11.92億元人民幣。該行維持美團「買入」投資運級，目標價300元。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金追捧好倉，當中過去4個交易日皆錄得資金流入認購證，合共約4,790萬元，為同期最多資金流入的認股證相關資產。過去3個交易日皆錄得資金流入牛證，合共約2,810萬元。
投資者如看好，牛證方面可留意屬熱門條款的美團牛證(60551)，收回價255元，行使價252元，換股比率500，槓桿比率16.6倍。
投資者如計劃部署認購證，可留意屬行使價270至310元間、3個月期以產品中，槓桿最突出的貼價美團購證(27289)，行使價302.08元，2021年2月19日到期，實際槓桿5.3倍。
投資者如看淡，熊證方面可留意美團熊證(50249)，收回價290元，行使價293元，換股比率100，槓桿比率10倍。
投資者如計劃部署熊證，則可留意年期約4個月的貼價美團沽證(11343)，行使價239.8元，2021年2月19日到期，實際槓桿4.6倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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