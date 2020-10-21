債券通推出「新債易ePrime」境外債券發行系統

繼2019年推出一級市場信息平台新債信息通(PMIP)後，債券通公司公布，新債易(ePrime)境外債券發行系統已於周二(20日)推出，在境外營運，提供信息服務的基礎上，進一步通過電子平台為一級市場參與機構提供發行支持，包括中資美元債、點心債等在內的各類境外債券的簿記、定價、分配提供一站式電子服務。另外，已與中國農業發展銀行合作，順利完成首筆發行。

項目初期，債券通公司即與發行人、承銷商密切聯繫，開展多輪聯測並快速實現系統迭代。目前已與渣打銀行、中銀香港、中國銀行香港分行、交行香港分行、建銀亞洲、中信里昂證券、東方匯理、中國信託銀行、凱基證券、瑞穗證券、光大銀行香港分行、中信銀行(國際)、信銀資本等13家境外承銷商完成首批簽約，共同推動境外債券發行效率。

是次與農發行合作的首筆發行包括3年、5年、10年三個期限，規模分別為22億元人民幣(下同)、15億元、20億元，共募集資金57億元，發行收益率分別為3.05%、3.25%、3.8%。在債券發行過程中，ePrime系統運作平穩，功能便利，支持全球協調人及聯席簿記行順利完成簿記建檔各項工作，獲得發行人及承銷團一致認可。

至於PMIP，繼續支持境內發行人及承銷商向全球投資人全英文發布債券發行信息，目前共有24家發行人和承銷商加入新債信息通，累計發布近3,000隻債券的發行信息。

債券通公司指，日後將積極融入暢通國內國際雙循環新發展格局，根據市場需要，不斷完善系統功能，為發行人、境外承銷商提供更加豐富、便捷的服務。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299