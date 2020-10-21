內地學生租客絕迹！粉嶺名都間房狠劈42%　月租2500元起

內地學生租客消失，粉嶺屋苑出租房間即時劈租。市場消息稱，粉嶺名都3座一個單位，實用面積376方呎，原則兩房，分成5間獨立房間，原業主去年購入放租，月租叫價曾達4,300至5,800元。但同類型物業租賃需求大跌，叫租同時回軟，現時其中4個房間，月租開價減至2,500至3,600元。其中面積最細E房間(見圖)最新開價2,500元，較去年大減42%。

事實上，區內同類型間房單位，已有業主棄守。區內代理稱，同屋苑另一個實用面積399方呎單位，原則兩房間隔，改為4個房間，每間月租曾介乎4,500至5,800元。上址購入至今已近十年，一直作收租之用，直至去年底才首度放賣，開價510萬元。而近月部分房間亦已交吉，同時在市場重新放租。

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