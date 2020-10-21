股神也中伏！巴郡旗下公司就違反伊朗制裁支付和解罰款

美國股神巴菲特旗下巴郡的土耳其子公司因被控違反美國制裁伊朗命令，同意支付410萬美元(約3,200萬港元)，與美國財政部就民事訴訟達成和解。

美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC)指控，土耳其公司Iscar Turkey於2012年底到2016年初，在已知產品將外銷到伊朗的情況下，仍出口總價值38.3萬美元的金屬切削刀具給第三方廠商，其中部分產品甚至轉賣給和伊朗政府有關連的客戶。

美國財政部表示，Iscar Turkey好幾位資深主管為了對相關主管機關和巴郡隱匿資訊，利用私人電郵往來，並在公司內部紀錄使用化名。Iscar Turkey還收到以歐元支付的款項，掩蓋和伊朗間的交易。負責執行制裁措施的OFAC表示，禁止任何美國企業和外國子公司與伊朗政府和當地企業有商業往來。

對市值5,000億美元的巴郡來說，410萬美元和解金額不大，但卻凸顯這樣成熟的大公司仍可能在複雜的跨國法規遵守方面「不慎中伏」！

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