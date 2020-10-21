二手成交：德福頂層單位呎售12754元　創同類新低價

利嘉閣莊雅琁表示，九龍灣德福花園M座頂層單位，實用面積約512方呎，兩房兩廳間隔，原先叫價698萬元，日前最終以653萬元成交，減幅45萬元或約6%，呎價約12,754元。原業主於2011年2月以約301.3萬元購入，持貨約9年帳面獲利約351.7萬元，物業升值逾1.2倍。

莊雅琁又指，上述單位成交為近期同類型及層數放售中最平的買賣價，原業主賣出單位後將預留資金作海外用途，新買家為外區客，為方便區內工作，由上年開始已一直物色稱為九龍灣三寶之物業，因鍾情上述單位呎價比其他區內屋苑更優惠，決定購入自用。

據了解，德福花園10月錄約7宗二手買賣，平均實用呎價約14,102元，現時約有98個放盤，入場價由578萬元起。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299