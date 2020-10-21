傳10月底試推地區團購服務 美團點評：不予置評
2020年10月21日 14:18
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據內地傳媒報道，電子商務平台美團點評(03690)將推出地區團購服務「美團團節社」新項目，集合不同種類的商品優惠活動信息，再以文章的形式，通過地區的團節社微信公眾號向當地用戶推送，讓用戶進行購買。惟美團對此不予置評。
報道指出，該項目將於10月底以邀請的形式對外開放，第一批試點在西安進行，並已完成大部分商家進駐，將配合平台推出低價優惠的商品。第二批則在武漢開放，第三批將選擇成都。
目前美團已將完成了對「美團團節社」的內部測試，並在微信端上線了名為「美團團節社武漢站」的公眾號。
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