傳10月底試推地區團購服務　美團點評：不予置評

報道指出，該項目將於10月底以邀請的形式對外開放，第一批試點在西安進行，並已完成大部分商家進駐，將配合平台推出低價優惠的商品。第二批則在武漢開放，第三批將選擇成都。

目前美團已將完成了對「美團團節社」的內部測試，並在微信端上線了名為「美團團節社武漢站」的公眾號。

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