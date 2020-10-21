傳泰禾集團已向境內人債持有人提債務重組方案
2020年10月21日 14:23
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外電引述消息指，陷財困的內地房企泰禾集團(000732.SZ)近期已向境內人民幣債券持有人提出債務重組方案。公司擬於債券原到期後的第3、4、5年分別償還20%、30%、50%本金。
方案提出，公司償還全部債務前，資金不能以派發股息在內的任何形式流向股東。據報泰禾擬在下月15日前就方案達成原則上的初步共識。
泰禾7月底獲萬科企業(000002.SZ)(02202)同意注資24億元人民幣入股，但萬科為此交易設下不同的先決條件，包括泰禾須制訂債務重組方案並與債權人達成一致，債務重組方案能支持泰禾恢復正常生產、持續經營，並且該債務重組方案能得到泰禾與萬科的一致認可等。
另外，知情人士透露，中國民生投資集團債務協議重組執行方案或於今年內落實，意味此家大型民企債務危機爆發多時後終有望解困。
該知情人士稱，目前中民投依靠處置資產已償還絕大部分敏感債權，同時正與銀行協商貸款延期，也考慮將銀行持有的部分私募債置換為貸款同步延期。中民投亦計劃引入外部資金成立紓困基金，以提振債權人信心，並為重組提供支持。
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