傳泰禾集團已向境內人債持有人提債務重組方案

方案提出，公司償還全部債務前，資金不能以派發股息在內的任何形式流向股東。據報泰禾擬在下月15日前就方案達成原則上的初步共識。

另外，知情人士透露，中國民生投資集團債務協議重組執行方案或於今年內落實，意味此家大型民企債務危機爆發多時後終有望解困。

該知情人士稱，目前中民投依靠處置資產已償還絕大部分敏感債權，同時正與銀行協商貸款延期，也考慮將銀行持有的部分私募債置換為貸款同步延期。中民投亦計劃引入外部資金成立紓困基金，以提振債權人信心，並為重組提供支持。

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