高薪專業職位面臨被機器取代 5年後有8500萬人要轉行？

總部位於瑞士的世界經濟論壇(World Economic Forum，WEF)指出，除新冠肺炎疫情外，一些職業人口可能會因為科技與自動化發展面臨雙重打擊，預期到2025年，會有8,500萬個職位消失，當中包括傳統高薪專業的「三師」之一–會計師！

WEF在報告中評估5年後人力會被機器取代的行業，包括會計師與簿記人員、審計師、資料輸入員、行政與執行秘書、裝配線工人、行政人員、客戶服務人員、維修技師、物料紀錄與倉儲管理人員等。

惟WEF強調，在這些行業工作機會消失同時，其實也有9,700萬個新的工作機會被創造出來，整體就業市場仍然增長，只是增長的行業反映在數據分析師、數據科學家、大數據專家、人工智能與物聯網專家、數碼營銷、自動化專家、資訊安全、軟件與應用程式開發人員等與高新科技相關的產業職位。

該報告又指，疫情導令經濟收縮，並重創旅遊與藝術、演藝等產業，相關產業數以百萬計的工作機會被改成遠端處理，而許多公司都在謀求用新的自動化技術來取代傳統人力。

WEF表示，就業機會創造速度仍超越流失速度，只是由於疫情和產業轉型，就業機會創造速度減慢，但要達成就業機會增長必須由企業、政府、勞工三方面都付出努力，尤其僱主必須提供技能培訓與升級，2025年才能創造出他們所預期的9,700萬新的工作機會，並在人、機之間平均分配工作。

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