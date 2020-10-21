英國銀行籲放寬派息限制　英央行：將評估年底後派息計劃

據外電報道，部分英國大型銀行的高管人員冀英國央行放寬派息限制措施。英國銀行巴克萊強調，若要讓全球經濟對金融體系充滿信心，具備分配過剩資本的能力非常重要。英國央行審慎監管局(PRA)表示，將評估各銀行年底後的派息計劃。

英國央行發言人對相關報道不予置評。

據悉，瑞銀集團應監管機構要求，將去年的部分派息延遲至今年下半年，並預留15億美元股東回報，惟今年部署該資金的可能性不大。該行行政總裁Sergio Ermotti表示，冀明年初可恢復股票回購。

法國興業銀行董事長Lorenzo Bini Smaghi建議歐洲央行重新考慮立場。據知情人士透露，部分歐洲央行監事會成員正商議明年允許派息的可能。

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