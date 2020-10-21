穆迪預警：料明年內企債違約續增　私營企業風險更大

國際評級機穆迪發表報告指出，內地經濟增長加速，但內地企業違約率也可能繼續增加，與國有企業相比，私營企業面臨的風險更大。該機構預期，未來12個月內地在岸及離岸企業的債券違約率將繼續上升。

穆迪副董事總經理鍾汶權稱，雖然政府的流動性支持措施，令部分企業獲得短期再融資，從而避免違約，但這並未顯著支持境內長期債券的發行。對短期資金的依賴性導致再融資需求反覆出現，加大財力較弱企業的違約風險。

基於內地經濟增長處於放緩階段、企業流動性狀況不佳，以及投資者規避風險的情緒增強，穆迪估計未來1年在岸及離岸企業債券違約率將升溫。

儘管內地多個行業的企業債違約情況勢增，但境內企業債券違約率可能低於穆迪授予評級的全球非金融企業債發行人水平，主因境內債券市場由獲政府支持的國企主導。穆迪預測今、明兩年內地經濟按年增速分別為1.9%及7%。

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