新盤動向：屯門帝御·星濤樓書上網　料周內開價

他指出，項目首期早前開售，市場反應踴躍，市場上仍有大批向隅客未能認購單位，料是次將再度登記今期單位。估計月底開售時，好大機會推售佔整體超過20%單位。他又透露，現時起至下月初，於各區進行路演宣傳。而項目是次特別引入美國知名品牌的衛浴產品，包括最新系列水龍頭及花灑等。

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