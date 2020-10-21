新盤動向：屯門帝御·星濤樓書上網 料周內開價
2020年10月21日 15:26
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林達民(右)
新界區多個新盤蜂擁推售。香港小輪(00050)等合作發展的屯門帝御·星濤，積極部署登場，負責項目銷售的恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，樓書已剛上網，計劃周內公布開價，好大機會包括三、四房大戶，並隨即開放示範單位及收票，最快下周進行首輪銷售。
他指出，項目首期早前開售，市場反應踴躍，市場上仍有大批向隅客未能認購單位，料是次將再度登記今期單位。估計月底開售時，好大機會推售佔整體超過20%單位。他又透露，現時起至下月初，於各區進行路演宣傳。而項目是次特別引入美國知名品牌的衛浴產品，包括最新系列水龍頭及花灑等。
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