金發局：創職位計劃達標96%　新增逾1400個職位

香港金融發展局宣布，專為香港金融服務業而設的「金融服務業創職位計劃」(FIRST)，其首輪申請所涉及的新增職位數量已達到計劃1,500個名額中的96%。

截至周二(20日)晚上12時止，三周內已接獲697個合資格僱主申請資助，以增設1,444個全職新職位。

對於計劃的申請反應熱烈，金發局主席李律仁稱，該計劃初步申請結果令人鼓舞，體現了金融服務業在困難時期對香港的承擔，同時突出香港作為國際金融中心的優勢，以及仍然充滿機會的事實。港府的協助與激勵亦恰逢其時，期待更多金融機構申請餘下的計劃名額。

金發局行政總監區景麟表示，金發局將會審核相關申請是否符合計劃要求，並提醒其他合資格僱主，自今日起提交的申請將按先到先得的形式處理。

FIRST是在香港特區政府60億港元防疫抗疫基金下，由財經事務及庫務局委託進行、金發局負責管理的創職位計劃。

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