瑞銀調查：全球72%投資者考慮美國大選前調整投資組合

外資大行瑞銀發表最新的投資者情緒調查結果，全球72%投資者正考慮在美國大選前調整投資組合，而62%受訪者則計劃將按照大選結果進行額外調動。

值得留意的是，55%亞洲投資者對當地未來12個月的經濟前景表示樂觀，與全球平均水平一致。他們較可能於美國大選前後調整其投資組合。80%考慮選舉前調整，而65%計劃在選舉後進行。

美國投資者看好區內短期經濟和市場前景，升幅比例在全球排第二位。50%受訪者對經濟前景感到樂觀，好過3個月前的41%。同時，有55%投資者對股市感樂觀，高於之前的44%。全球49%投資者認為美國市場的投資具吸引力，冠絕所有地區。

瑞銀財富管理聯席總裁Iqbal Khan表示，美國大選及新冠肺炎疫情充滿變數，投資者偏向看好其當地市場多於環球市場。適逢美國大選前後，投資者應將投資分散於全球各地，避免因為過度集中本土市場而導致損失。

新冠肺炎疫情反覆，以及美國總統大選將至等，將左右投資者投資部署。49%受訪人士稱期望未來6個月可獲取更多收益，只有29%期望降低其投資組合的風險水平。另有75%表示期望與其財務顧問有更多聯繫。

瑞銀財富管理聯席總裁兼瑞銀集團美洲區總裁Tom Naratil認為，在疫情初期，該行已經意識到客戶比以往更需要財務諮詢，而持續的市場波動和政治的不明朗因素均刺激相關需求。是次調查再次印證投資者正積極尋求財務建議，而美國大選成為了財富管理機構與其客戶聯繫的黃金機會，並在這個陰晴不定的時期為他們提供建議。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299