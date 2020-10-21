星展銀行推網上跨境收款追蹤服務　逾24萬星港企業受惠

星展銀行宣布，在環球銀行金融電信協會(SWIFT)全球付款創新計劃(gpi)的支持下，推出網上跨境收款追蹤服務，為亞洲首家提供該服務的銀行。該行表示，超過24萬新加坡及香港企業將成為首批使用該服務的客戶，預告未來數月將擴展該產品至中國、印度、印尼、台灣和越南。

事實上，企業在追蹤跨境收款時，需依賴其銀行或匯款人銀行來查找銀行最新轉帳狀態，過程繁複、昂貴且耗時。星展銀行SWIFT gpi解決方案，讓企業在登入該行網上企業銀行DBS IDEAL後，即可接收有關跨境付款鏈中存入資金的動向。

星展集團機構銀行數碼部總監Raof Latiff稱，實時追蹤跨境付款及收款的重要性在目前的經營環境中不容忽視，其有助企業改善營運資金管理，並提高供應鏈效率。

星展銀行SWIFT跨境付款在主要市場的市場份額按年增長4%，SWIFT亞太區董事總經理Eddie Haddad表示，該服務減低行業交易時的繁複程序；網絡企業銀行功能為企業提供實時資訊，助其掌握整個付款流程。

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