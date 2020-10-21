歐股早市向下　Randstad績優升7%

美國財政刺激方案一直「談而不決」，拖累歐股早市向下，其中英股跌0.59%；德股跌0.46%；法股跌0.32%。

荷蘭跨國人力資源諮詢公司Randstad第三季EBITA錄1.99億歐元，好過市場預期，又指集團收入已從新冠肺炎影響中大幅恢復。Randstad早段升約7%。

雀巢第三季銷售增加4.9%，創6年最大季度升幅，料全年收入增長可達3%，主要受寵物食物品牌Purina收入帶動。雀巢股價升0.78%。

經濟數據方面，英國統計局公布，英國9月消費物價指數(CPI)按年升0.5%，不及市場預期升0.6%；按月轉升0.4%，也不及市場預期的升0.5%。

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