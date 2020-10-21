友邦「智能投資選擇服務」擴至現有客戶使用

友邦香港宣布，將「智能投資選擇服務」進一步擴展至電子客戶服務平台及現有客戶。友邦香港及澳門首席財富管理總監張嘉駒表示，該服務在今年5月推出後，該機構超過一半已確認購買新投連險保單的客戶曾查閱其提供的參考投資組合，而接近九成該機構的財務策劃顧問曾向客戶介紹該服務。

「智能投資選擇服務」讓客戶於財務策劃顧問採用的互動式銷售點平台(iPoS)上完成財務需要分析及風險評估後，可按其風險評估分數參閱適合其投資取向的個人化參考投資組合，並於首次進行投資選項配置時参考。客戶日後可於「友聯繫」或其網頁版，參閱每季最新參考投資組合，並自行調整保單下之現有投資組合。

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