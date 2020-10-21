新股專輯：榮昌生物已闖關　傳正在預路演

尚未有盈利或收入生物科技公司榮昌生物製藥已通過聯交所上市聆訊，市傳其正進行投資者預路演，集資最多4億美元(約31.2億港元)。摩根士丹利、華泰國際及摩根大通為聯席保薦人。

據更新後的初步招股文件，今年上半年虧損擴大至2.49億元人民幣(下同)，2019年同期蝕2.01億元；研發開支達1.88億元，按年增加17.68%。

值得留意的，其上市前投資者陣容勁強，中國國投創合基金管理持有的國投實體持股8.79%；深圳政府持有的深創投持有3.19%股權；醫療保健投資公司Vivo Capital持1.13%。

是次集資所得約50%將用於候選藥物的臨床開發及商業化；約25%用於撥付建設新生產設施；約15%用於償還借款；約10%一般企業及營運資金用途。

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