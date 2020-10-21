【市後重點睇】美匯見1個月低位　油價挫1%

2020年10月21日 16:10
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    美匯指數弱見92.78，見一個月低位，離岸人民幣(CNH)高見6.6278，港匯處7.7501，美元兌日圓處105.03，歐元升上1.1865，英鎊升0.79%至1.3051。金價漲至1,920美元。油價跌逾1%，布油報42.51美元，紐油處41.12美元。道指期貨升34點。
    ●市後關注點
    -20:30　加拿大8月零售銷售；加拿大9月消費物價指數(CPI)
    -22:30　美國截至10月16日當周EIA原油庫存變動
    ●恒生指數全日收報24,754點，升184點，主板成交1,095億港元。三大中資電訊股做好，中國聯通升11.11%、中國電信升9.2%，中國移動首三季業績持平，股價升3.9%。https://bit.ly/2Tf8uoV
    ●A股快報：滬綜指收跌3點，外資淨賣出逾69億人民幣。https://bit.ly/2Tf01SG
    ●【大行觀點】
    -摩通指美總統候選人支持率差距收窄，不利股市。
    -大摩指若拜登勝出，聯儲局或提前加息。
    ●【亂世買金】「賺錢之神」：黃金愈趨重要，疫後價格勢揚。
    ●通用擬斥資171億提升美國電動車產能。
    ●新冠肺炎：
    -自動化加速取代勞動力，全球8億個職位危危乎。https://bit.ly/3md1HsB
    -高薪專業職位面臨被機器取代，5年後有8,500萬人要轉行？
    -亞馬遜允許白領員工在家工作直至明年6月。
    -歐央行指疫情反彈對經濟構成清晰風險。
    ●南韓10月首廿天出口額按年降5.8%，進口縮2.8%。
    ●高通：2022年5G手機出貨量將突破7.5億部。
    ●【旅業蕭條】傳全日空全年虧損達389億，史上最慘。
    ●【零售浩劫】GAP對歐洲業務進行戰略選項評估，或涉及關店。
    ●全球科技戰：中資科企傳促內地政府對英偉達購ARM施壓。
    ●英國銀行籲放寬派息限制，英央行：將評估年底後派息計劃。
    ●股神也中伏！巴郡旗下公司就違反伊朗制裁支付和解罰款。
    ●加密貨幣交易所OKEx今晚8時起恢復法幣交易。
    ●中國經濟：首三季內地發行地方政府債券5.6萬億人幣。
    ●美團點評將推地區團購服務，10月底試行。
    ●國泰裁員：
    -整體削8,500職位，香港炒5,300人，港龍停運。
    -港府警告若不妥善處理，恐損國際航空樞紐地位。
    -林家亨籲趁股價反彈沽貨。
    -麥嘉嘉指港龍品牌消失需進行資產減值。
    ●港府：續與人行探討合作數碼人民幣發展可能性。
    ●退休業主注意：安老按揭9月登記64宗，按月急增1.46倍。
    ●新股專輯：
    -傳就螞蟻招股或凍巨資與收款行協商，金管局拒評。
    -佳源服務傳開始評估投資者對IPO發行需求。
    ●債券通推出「新債易ePrime」境外債券發行系統。
    ●內地學生租客絕迹！粉嶺名都間房狠劈42%，月租2,500元起。
    ●新盤動向：沙田名日·九肚山示範單位首度曝光。
    ●東涌樓市大鑊？空姐低價沽映灣園，外籍機師擬付辣稅蝕讓放盤。
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