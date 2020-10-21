【市後重點睇】美匯見1個月低位　油價挫1%

美匯指數弱見92.78，見一個月低位，離岸人民幣(CNH)高見6.6278，港匯處7.7501，美元兌日圓處105.03，歐元升上1.1865，英鎊升0.79%至1.3051。金價漲至1,920美元。油價跌逾1%，布油報42.51美元，紐油處41.12美元。道指期貨升34點。

●市後關注點

-20:30 加拿大8月零售銷售；加拿大9月消費物價指數(CPI)

-22:30 美國截至10月16日當周EIA原油庫存變動

●【大行觀點】

-摩通指美總統候選人支持率差距收窄，不利股市。

-大摩指若拜登勝出，聯儲局或提前加息。

●【亂世買金】「賺錢之神」：黃金愈趨重要，疫後價格勢揚。

●通用擬斥資171億提升美國電動車產能。

●新冠肺炎：

-高薪專業職位面臨被機器取代，5年後有8,500萬人要轉行？

-亞馬遜允許白領員工在家工作直至明年6月。

-歐央行指疫情反彈對經濟構成清晰風險。

●南韓10月首廿天出口額按年降5.8%，進口縮2.8%。

●高通：2022年5G手機出貨量將突破7.5億部。

●【旅業蕭條】傳全日空全年虧損達389億，史上最慘。

●【零售浩劫】GAP對歐洲業務進行戰略選項評估，或涉及關店。

●全球科技戰：中資科企傳促內地政府對英偉達購ARM施壓。

●英國銀行籲放寬派息限制，英央行：將評估年底後派息計劃。

●股神也中伏！巴郡旗下公司就違反伊朗制裁支付和解罰款。

●加密貨幣交易所OKEx今晚8時起恢復法幣交易。

●中國經濟：首三季內地發行地方政府債券5.6萬億人幣。

●美團點評將推地區團購服務，10月底試行。

●國泰裁員：

-整體削8,500職位，香港炒5,300人，港龍停運。

-港府警告若不妥善處理，恐損國際航空樞紐地位。

-林家亨籲趁股價反彈沽貨。

-麥嘉嘉指港龍品牌消失需進行資產減值。

●港府：續與人行探討合作數碼人民幣發展可能性。

●退休業主注意：安老按揭9月登記64宗，按月急增1.46倍。

●新股專輯：

-傳就螞蟻招股或凍巨資與收款行協商，金管局拒評。

-佳源服務傳開始評估投資者對IPO發行需求。

●債券通推出「新債易ePrime」境外債券發行系統。

●內地學生租客絕迹！粉嶺名都間房狠劈42%，月租2,500元起。

●新盤動向：沙田名日·九肚山示範單位首度曝光。

●東涌樓市大鑊？空姐低價沽映灣園，外籍機師擬付辣稅蝕讓放盤。

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