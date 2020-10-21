人行易綱：堅持穩健貨幣政策　料全年GDP正增長

中國人民銀行行長易綱發表講話指，今年以來，新冠肺炎疫情對全球經濟帶來嚴重衝擊，內地貨幣政策響應及時有力，並堅持穩健政策。首三季計，內地國內生產總值(GDP)按年增長0.7%，預計全年保持正增長。

易綱指，即使今年為抗疫特殊時期，內地宏觀槓桿率有所上升，但明年GDP按年增速回升後，宏觀槓桿率將會更穩。貨幣政策需把好貨幣供應總閘門，適當平滑宏觀槓桿率波動，使宏觀槓桿率在長期維持在合理軌道上。

今年人行已進行3次降準，加權平均存款準備金率下降約1個百分點，降準釋放流動性1.75萬億元人民幣(下同)。在疫情防控取得重大階段性成果、生產及生活秩序加快恢復階段，人行已增加第三批1萬億元普惠性再貸款再貼現額度，預計支持超過200萬家企業等市場主體。

同時，金融管理部門通過深化貸款市場報價利率(LPR)改革促進降低貸款利率、實施兩項直達貨幣政策工具、減少收費等方式，推動金融部門向實體經濟讓利。據估算，截至9月底，已實現讓利超過1.1萬億元。預計各項政策措施效果進一步體現，全年可實現讓利1.5萬億元目標。

此外，國務院劉鶴稱實現全年經濟正增長是大概率事件，又指要堅持穩健的貨幣政策靈活適度，始終根據市場形勢及經濟增長需要，保持流動性合理充裕。中國將繼續推進全面的對外開放，繼續堅持全面開放不動搖。

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