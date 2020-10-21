聯通首三季盈利108.24億人幣　按年升一成

首三季度，整體服務收入為2,073.49億元，比去年同期上升4.4%。未計利息、稅項、折舊和攤銷前利潤(EBITDA)為737億元，比去年同期上升0.8%，EBITDA佔服務收入比為35.5%。

季內，移動出帳用戶淨減929萬戶，達到3.09億戶；移動出帳用戶ARPU按年增長2.6%至41.6元；移動服務收入為1,165.39億元，比去年同期下降1%，降幅較2019年全年顯著收窄。得益於移動業務發展策略的積極有效調整，集團的移動業務發展質態逐步改善，移動服務收入單第三季度更進一步實現同比提升2.5%。固網寬頻用戶淨增308萬戶，達到8,656萬戶；固網寬頻接入收入達到320.96億元，比去年同期上升3.7%。

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