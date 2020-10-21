【產經直播】港股有望衝二萬五關？
2020年10月21日 16:45
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中移今年首3季純利按年跌0.3%至816億元，不過單是第三季純利則錄正增長。刺激中移股價在愈升愈有，一口氣收復10天線和20天線，有望擺脫近排頹勢？
至於另一隻藍籌藥明生物(02269)則破頂，最多升15.6%見233元；中國內地稱，新冠疫苗在臨床試驗和緊急使用中未發生嚴重不良反應；另外，由藥明康德(02359)和美國朱諾治療共同創立的藥明巨諾，有傳來港上市，消息對股價會否繼續起到刺激作用？
中國數據營運商萬國數據(09698)來港第二上市，周三起招股，每手100股，入場費8,686.66元。這隻有甚麼賣點？
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