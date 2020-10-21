滙豐推稅貸優惠　最低實際年利率2.02厘

滙豐銀行接力推出稅貸優惠，將於明日(22日)推出分期「萬應錢」，實際年利率最低為2.02厘，貨款額需達150萬元及還款期為12個月，倘若客戶借貸20萬元及還款期為12個月，實際年利率約為3.37厘。另外，「萬應錢」貸款額最高達150萬港元或月薪12倍，還款期介乎6至60個月。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，9月份經數碼渠道提取的貸款額按年上升10%，相信隨着數碼化轉型，會有更多客戶使用數碼渠道辦理貸款申請。

由周四(22日)至明年1月25日，經該行成功申請貸款，並遞交證明文件及提取貸款達港幣10萬港元或以上，可享現金回贈，個別預先批核客戶毋須提交入息證明及稅單，可享1分鐘特快批核，貸款會直接存入客戶指定的該行戶口。

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