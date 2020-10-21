山頂白加道大宅禁查圖則　議員質疑做法不公

山頂白加道35號的大宅圖則被禁止在屋宇署查閱，業主恒基地產以保安理由，要求屋宇署禁止公開圖則。議員、大律師和關注團體都質疑有關做法，對物業買家不公平，亦影響公眾監察僭建物的權利，令公開資料的透明制度蕩然無存，而且是富豪特權，相信外國不容許有關做法。

恒基地產早在2010年買入地皮，興建3座大宅，2018年獲批入伙紙，但公眾向屋宇署查不到有關圖則，職員表示，有關圖則是「限制文件」。屋宇署解釋，根據《建築物條例》提交的圖則，若版權持有人反對，該署便不會安排公眾查閱有關圖則。

恒基地產則稱，白加道35號是李氏家族的私人住宅物業，由於大宅相當矚目，保安顧問基於保安和安全考慮，建議不要公開大宅的圖則等資料。該物業正在裝修，仍未入伙。

議員尹兆堅說，今次做法是濫用法例條文，無視《建築物條例》公開圖則的立法原意，「有無人僭建？無人監管到，建築物是否安全？對買賣雙方是否公平？成個制度崩潰！」他又批評屋宇署官僚，沒有堵塞漏洞。

大律師龔靜儀則稱，此例一開，以後住獨立屋的人，都可以阻止公眾查閱圖則，對物業買家不公平，缺乏保障；而屋宇署拒絕公開圖則又有甚麼準則，應向公眾交代，一定要有透明度。

本土研究社成員陳劍青指出，建築圖則交屋宇署審批後，便是政府文件，不涉個人版權，而且建築物也是城市一部分，公眾有權查閱圖則。他說：「如果四叔可以申請不公開，其他人都可以，以後所有圖則都查不到，摧毀了成個制度！」

陳劍青續稱，外國有檔案法、資訊自由法，如果政府拒絕公開有關資料，公眾有上訴機制，但香港則沒有，屋宇署不公開圖則，公眾無得反對。

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