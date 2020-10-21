螞蟻集團上市前斥27億人幣投得杭州地

世紀新股螞蟻集團上市前動作多多！據內媒報道，旗下全資子公司支付寶(杭州)信息技術有限公司，以26.99億元人民幣(下同)投得一幅杭州地塊，樓面價格每平方米5,194.01元，溢價率0%。

該地塊為杭政儲出(2020)67號，出讓面積20.78萬平方米，用途為商業地塊。

10月中，螞蟻與杭州市政府簽署戰略合作協議，其全球總部將登陸杭州，以加快建立中國「數碼經濟第一城」。螞蟻集團董事長井賢棟當時稱，杭州是集團布局最全面及最立體的城市，將繼續招攬人才到杭州創業創新，並加快全球總部建設，為杭州凝聚全球金融科技生態、加快以區塊鏈、人工智能的數碼技術，同時支持杭州成爲科技應用先行區。

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