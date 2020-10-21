全球科企市值佔比飆至22%　匹敵2000年「科網泡沫」

新冠肺炎疫情導致全球加速數碼化轉型，高科技公司的市值逼近全球上市企業總市值的1/4，達到匹敵2000年「科網泡沫」時的水平。

調查分析網站QUICK FactSet的數據顯示，全球上市企業的總市值10月12日達到91.3萬億美元(約712萬億港元)，創歷史新高，而包括電氣設備和信息服務在內的資訊科技相關行業的總市值提高至整體的22%，按行業來看比例最大。

分析認為，資金流向高科技其企業也蘊含危險，目前蘋果公司和微軟的市盈率超過30倍，亞馬遜高達79倍，反觀日本及美國股市的平均市盈率為20倍左右，很多聲音指出科技股被高估。

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