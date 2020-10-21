天璽銀主盤拍賣7客爭購　搶高12%售4060萬元

忠誠拍賣今日(21日)拍賣會上，前後售出3項物業，包括2個銀主盤，其中九龍站天璽皇鑽璽高層單位，實用面積1,070方呎，銀主開價3,600萬元，獲7組客競爭下，以4,060萬元拍出，呎價37,944元，高開價12.7%。

另一個粉嶺公屋華明邨富明樓低層銀主盤，實用面積385方呎，開價340萬元，以360萬元拍出，呎價約9,351元。據了解，單位於2018年10月以約400萬元購入，期內貶值10%。而葵涌銀行大廈一個二分一業物業，開價95萬元，終以105萬元拍出。

此外，鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES一個銀主盤，實用面積1,231方呎，傳以3,460萬元沽，呎價28,107元。

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