【反應冷清】東涌第57區商業地流標

地政總署公布，東涌第57區商業地，因為投標金額未達到政府就該用地所定的底價，政府不接納截標時所接獲的標書。為約5個月再有土地流標，市場早前估值約31.5億至50.5億元。

資料顯示，對上一幅流標土地為啟德第2A區4號、5(B)號及10號商業地，今年5月截標時收到4份標書，但最終未達底價而收回。

今次未能售出的東涌商業地，佔地約13.3萬方呎，位置鄰近公屋迎東邨，屬於東涌新市鎮擴展範圍。據出售章程，將來可興建的寫字樓面積上限約1,145,957方呎，即佔項目總樓面近91%，餘下樓面料作商場用途。

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