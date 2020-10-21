【新盤追擊】名日‧九肚山地段尊貴 氣派非凡

有新九肚山之稱的沙田麗坪路一帶，地勢居高臨下，區內以低密度發展的豪宅群為主，擁有開揚景觀，盡享馬鞍山及沙田城門河一帶景色，寓居山上絕對是身份的象徵。

區內最新部署推售的豪宅新盤，便是長實集團旗下的名日‧九肚山，全盤共設266伙，包括22座洋房及244伙分層戶，分層戶間隔涵蓋兩房至四房，實用面積介乎479至1,228方呎，部分單位更可享吐露港海景。

美聯物業助理營業董事韋文俊指，九肚山的居民佔盡交通優勢，住戶駕車經大埔公路前往港鐵大學站或沙田市中心，車程只需約8至13分鐘，而且區內坐擁多條隧道優勢，包括城門隧道、尖山隧道、獅子山隧道及大老山隧道，約半個鐘更可達中環、觀塘，以及多個口岸，即使往返內地亦相當方便。

項目附近亦有不少消閒設施，例如鄰近的沙田馬場及彭福公園已為住戶或寵物提供假日好去處；而沙田的香港文化博物館內，亦設有12個展館，內容涵蓋歷史、藝術和文化等不同範疇，適合一眾文青。想知道更多項目資訊，立刻收看影片！