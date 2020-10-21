藥明生物炒高逾一成 大行唱好最牛睇300元

公司指，年內新增項目72個，當中第一階段項目有61個。近日更簽署價值4億美元的新冠疫苗合約。目前正在籌備的項目總數達到312個，較年初增加25%。

藥明生物獲多家大行唱好，大摩、麥格理、中金公司予該股「跑贏大市」評級，分別予目標價240、262、228元，另外大和重申「買入」評級，目標價300元。

值得留意，至周三為止，藥明生物股價年內已累升近1.3倍。

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