藥明生物炒高逾一成 大行唱好最牛睇300元
2020年10月21日 18:52
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藥明生物(02269)股價周三(21日)炒高逾一成，收報225港元，成表現最佳藍籌。藥明生物在昨日(20日)舉行的投資者電話會議上表示，公司承接新冠病毒相關項目比預期更多，上調明年收入增長目標至按年增長50%，並將2022年收入按年增速目標定於40%。
公司指，年內新增項目72個，當中第一階段項目有61個。近日更簽署價值4億美元的新冠疫苗合約。目前正在籌備的項目總數達到312個，較年初增加25%。
藥明生物獲多家大行唱好，大摩、麥格理、中金公司予該股「跑贏大市」評級，分別予目標價240、262、228元，另外大和重申「買入」評級，目標價300元。
值得留意，至周三為止，藥明生物股價年內已累升近1.3倍。
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