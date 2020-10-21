中環甲廈9月空置率升近7% 金鐘破9%各核心區之冠

環球經濟前景未明朗，租客對承租寫字樓心態偏審慎，令港島各區商廈吸納情況未如理想，空置率升勢持續。據中原(工商舖)最新統計，9月份整體港島甲廈空置率達約8.17%，較上月增約0.71個百分點。以分區計，灣仔、中環、上環及金鐘最新甲廈空置率續升，當中金鐘區空置率突破9%水平，為各核心區中最高。而期間升幅最大為中環，按月上升1.69個百分點。

該行寫字樓部董事陳雁樓表示，根據資料顯示，9月份5個核心區中除了銅鑼灣外，灣仔、中環、上環及金鐘最新甲廈空置率均按月增加，上升幅度由約0.41至1.69個百分點，其中中環由8月約5.3%，一舉升至最新約6.99%。而上月份港島甲廈整體空置率對比今年一月份，則上升約2.52個百分點。

陳氏認為，市場對寫字樓的需求多依賴經濟市道，而現時肺炎疫情未見完結之日，之後經濟活動復甦亦需要一段時間，相信短時間內寫字樓租賃需求仍會偏低。雖然近期部分優質寫字樓租金有所回落，因而吸引租客進駐，不過多屬於換位個案，對吸納空置樓面的幫助有限，預期寫字樓空置率升勢短期內會持續。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299