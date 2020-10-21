新股專輯：藥明巨諾明起招股 獲10基投撐場
2020年10月21日 19:18
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藥明康德(02359)及美國朱諾治療(Juno Therapeutics)共同創立的藥明巨諾(02126)周四起至下周三(22至28日)招股，每股招股價介乎20至23.8港元，每手500股，入場費12,019.92元，預期11月3日主板上市。高盛及瑞銀為聯席保薦人。
該公司為尚未有盈利或收入生物科技企業，是次計劃發行9,769.2萬股新股，90%為國際配售，10%為本港公開發售，集資最多23.25億元。另外，獲10名基礎投資者撐場，合共認購1.5億美元(約11.7億港元)等值股份，以集資額上限計佔50%。
基投包括投資公司Rock Springs Capital、Veritas Asset Management、RWC、資產管理公司橡樹資本(Oaktree Capital)、Platinum Asset Managemen各認購2,000萬美元；Avict Global認購1,500萬美元；YHG Investment、太平資產管理、LVC Mi各認購1,000萬美元；Aranda Investment認購500萬美元。
集資所得約30%用於針對復發或難治的淋巴瘤療法Relmacabtagene autoleucel(relma-cel)的研發活動；約10%將用於建立專門的內部銷售與營銷團隊；約6%用於治療多發性骨髓瘤療法WCAR129的研發活動；約28%將用於有關其他臨床前候選產品的研發活動；約4%用於透過行使世博生物科技(Acepodia)選擇權獲得其許可；約12%用於新潛在收購及引進授權機會；約10%用於營運資金及一般公司用途。
藥明巨諾目前有7種在研產品，其中relma-cel屬於CAR-T療法(透過患者自身的免疫系統殺死癌細胞)，並已於2020年6月，獲中國國家藥監局受理審理用作瀰漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)三線療法的新藥申請。是次集資所得將用於產品研發及一般營運用途。今年上半年，虧損擴大至6.5億元人民幣(下同)，2019年同期蝕3.57億元；研發開支按年增加51.62%至8,226.6萬元，期內未產生任何收益。
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