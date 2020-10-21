陽光房託9月物業租用率降至85%

該基金解釋，寫字樓租用率上季大跌主要由於灣仔陽光中心1個主要租戶遷離所致，又指上季租戶對新簽租約的取態明顯更為審慎。然而，如計入本月初生效的大新銀行租約，寫字樓物業組合的平均租用率約為91%。

9月底時，陽光房地產基金整體物業組合之現行租金為每平方呎49.3元，寫字樓及零售物業組合分別錄得續租租金下跌3.6%及6.9%，反映新冠肺炎疫情令2個界別帶來更大的租金壓力。

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