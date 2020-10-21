惠譽確認騰訊和阿里「A+」評級　展望穩定

就業務基本因素而言，惠譽的理據與多家券商唱好騰訊和阿里的台詞差不多。

若單看政治因素，惠譽認為，儘管騰訊先後被美國和印度封殺，實際影響其實不大，事關美國市場佔騰訊收入比重不足2%，而印度佔騰訊手遊《PUBG Mobile》全球收入的比例亦只有1%。以該公司的EBITDA(除息、稅、折舊和攤銷前盈利)增速和自由現金流生成能力俱強勁，惠譽預計騰訊未來幾年經營現金流(FFO)槓桿率將約為1.5倍或略低。

阿里方面，惠譽亦指美國可能實施的禁令影響較不大，原因是該公司來自美國市場的收入有限，而且亦承諾遵守美國的政策和監管規定。阿里最近暫停了在印度的UCWeb瀏覽器業務及其他新業務，對該公司帶來的財務影響亦將有限。阿里自由現金流及淨現金俱強勁，無需高度依賴外部融資取得增長和擴張所需資金。

該機構又指，阿里對螞蟻集團享有反稀釋權，即透過額外螞蟻股份去維持公司在其上市後的持股比例於33%，就算增持也不會對其信貸評級產生不利影響。

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