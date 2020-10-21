惠譽確認騰訊和阿里「A+」評級 展望穩定
2020年10月21日 20:14
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（中新社圖片）
中國兩家最具代表性的互聯網公司騰訊控股(00700)及阿里巴巴(09988)先後捲入中美角力漩渦。不過，國際信貸評級機構惠譽確認騰訊和阿里的長期外幣發行人違約評級和高級無抵押評級為「A+」，展望「穩定」。
就業務基本因素而言，惠譽的理據與多家券商唱好騰訊和阿里的台詞差不多。
若單看政治因素，惠譽認為，儘管騰訊先後被美國和印度封殺，實際影響其實不大，事關美國市場佔騰訊收入比重不足2%，而印度佔騰訊手遊《PUBG Mobile》全球收入的比例亦只有1%。以該公司的EBITDA(除息、稅、折舊和攤銷前盈利)增速和自由現金流生成能力俱強勁，惠譽預計騰訊未來幾年經營現金流(FFO)槓桿率將約為1.5倍或略低。
阿里方面，惠譽亦指美國可能實施的禁令影響較不大，原因是該公司來自美國市場的收入有限，而且亦承諾遵守美國的政策和監管規定。阿里最近暫停了在印度的UCWeb瀏覽器業務及其他新業務，對該公司帶來的財務影響亦將有限。阿里自由現金流及淨現金俱強勁，無需高度依賴外部融資取得增長和擴張所需資金。
該機構又指，阿里對螞蟻集團享有反稀釋權，即透過額外螞蟻股份去維持公司在其上市後的持股比例於33%，就算增持也不會對其信貸評級產生不利影響。
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