集團相信上述預期與多項因素有關，包括由於新冠肺炎疫情影響產業的供應鏈管理引起全球經濟衰退及市場需求減弱，以及因數碼相機產業仍顯疲弱而導致集團的營業額減少；由於營業額減少，規模經濟效益縮減，導致集團的毛利減少；及由於公司一間附屬公司之功能貨幣為人民幣，同時該附屬公司之若干金融資產以美元計值，而美元兌人民幣貶值，集團截至2020年9月30日止9個月錄得匯兌損失91.4萬美元，相比之下，去年同期為匯兌收益148.6萬美元。集團於2020年第4季仍將持續面臨人民幣匯率波動之風險。

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