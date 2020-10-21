新盤UPDATES：兩大新界項目料下周對撼

新界東大型項目早前開出紅盤，加推單位認購反應保持理想，刺激其他發展商爭相加速推盤，兩大新界區項目日內將會罕有地同步開價，正式加入開盤搶客行列，好大機會下周一同發售對撼。

●沙田名日·九肚山示範單位首度曝光

新界東再有新盤部署短期推售，長實集團（01113）旗下沙田名日·九肚山繼日前獲批預售樓花同意書後，發展商火速安排傳媒參觀示範單位，其中參照2座18樓A室為藍本打造的四房雙套連工作間單位，實用面積1,213方呎，大廳連接面積44方呎露台。

長實地產投資董事黃思聰稱，項目首張價單將於明日揭盅，本周五有機會開放示範單位予公眾參觀。他指出，樓盤主打大單位，是次會引入創新付款辦法，協助買家換樓。

●屯門帝御·星濤樓書上網 料周內開價

他指出，項目首期早前開售，市場反應踴躍，市場上仍有大批向隅客未能認購單位，料是次將再度登記今期單位。估計月底開售時，好大機會推售佔整體超過20%單位。他又透露，現時起至下月初，於各區進行路演宣傳。而項目是次特別引入美國知名品牌的衞浴產品，包括最新系列水龍頭及花灑等。

●128 WATERLOO一房戶呎售逾3萬元

萊蒙國際（03688）等合作的何文田128 WATERLOO，今日再錄成交，有買家斥資994.7萬元，購入實用面積331方呎單位，間隔一房設計，實用呎價約30,051元。該買家鍾情傳統豪宅地段，一直物色單位作自住用途。

●明翹匯三房戶1,128萬元沽出

佳明集團控股（01271）旗下青衣明翹匯，最新售出2A座10樓A單位，實用面積755方呎，間隔屬三房，成交價1,128萬元，呎價14,940元。

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