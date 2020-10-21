伯南克：美國經濟缺強大財政支持　聯儲料長期低息

外國媒體報道，前美國聯儲局主席伯南克認為，從2月起到至今，美國國內生產總值(GDP)下跌近30%，但這跟1929的「經濟大蕭條」有所不同。這次影響最大的是與人密切接觸行業，偏偏這些行業僱用了大量低收入人士，他們是受到這次經濟衰退影響最大的群體。

他指出，目前美國經濟比他想像中的好一些，但仍處於深淵，疫情的不確定性使到與人接觸的行業受到衝擊，餐飲、零售業回暖需要時間。

對於救市措施，他認為，經濟尚缺乏強大的聯邦政府提供的財政支持，包括失業保險在內的多個刺激方案目前還在國會辯論階段，還不能實施，讓人擔心的是疫情日後的發展會導致供應鏈的斷裂。

伯南克表示，聯儲局傾向於將零利率保持更長的時間，幫助經濟回暖，這是很重要的支持政策。但他擔心疫情對經濟的長期影響尚存，也就是「經濟傷疤」，預計即使明年疫情有所改善，聯儲局政策仍趨於寬鬆，目前美聯儲的信貸幅度不夠大，還需要更好提高。

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