PayPal允客戶使用加密貨幣　比特幣飆4%

大型支付公司PayPal宣布，將容許客戶使用加密貨幣，包括比特幣、以太幣(Ether)、比特幣現金(Bitcoin Cash)以及萊特幣(Litecoin)。

此外，PayPal亦計劃讓加密貨幣，作為旗下2,600萬商戶的融資渠道。

美國聯儲局主席鮑威爾日前透露當局正評估推出數碼貨幣的利弊後，虛擬貨幣「一哥」比特幣周二(20日)突破12,000美元關，創9月初以來高位。PayPal公布消息後，比特幣曾升最多4%，至12,381美元，比特幣現金及萊特幣(Litecoin)升幅更至少5%。

Galaxy Investment Partners負責人Mike Novogratz形容，PayPal「開綠燈」是加密貨幣「今年的最大消息」，相信銀行會加快為數碼貨幣提供服務。

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