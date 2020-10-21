夜市UPDATES：道指轉升近150點　港股夜期高水

美國財政刺激方案仍是「議而不決」，惟投資者表現受落，美股三大指數轉升，道指曾漲近150點，目前報28,416點，升107點或0.38%；標指報3,458點，升15點或0.46%；納指報11,583點，升67點或0.59%。港股期指夜期隨外圍向好，現報24,790點，升150點，高水36點。

科技股漲幅領先，Google母公司Alphabet漲逾3%，Facebook上漲超過5%。

財政刺激消息方面，白宮幕僚長梅多斯周二晚表示，美國眾議院議長佩洛西和美國財政部長姆紐欽在刺激談判上取得「良好進展」。不過，一些共和黨參議員對更大規模的刺激計劃持反對意見。

佩洛西也淡化了她設下周二的「死線」，稱：「並不是說今天就是我們要達成協議的一天，而是要把我們各自的條款擺在台面上，以便能夠進行下一步。」

倫敦資本集團研究主管Jasper Lawler指出，這已是美國大選前出台經濟刺激法案的最後機會，出台與否將決定近期股市走向。

【21:30】觀望財政刺激方案進展，美股早段好淡爭持，道指跌62點，至28,246點；納指升35點，至11,552點；標指升1點，至3,445點。

視頻串流市場進入戰國時代，加上疫情略為紓緩，民眾逐步回復正常生活，在家「煲劇」的時間縮減，業界龍頭的Netflix第三季用戶增長大幅放緩至220萬，遜於預期的332萬，期內純利7.9億美元(約61.6億港元)，按年增長近19%，每股僅賺1.74美元，遠低於預期的2.13美元。消息拖累股價早段挫5.7%，至495.39美元。

「閱後即焚」通訊軟件Snapchat母公司Snap Inc.第三季收入按年大增52%至破紀錄的6.78億美元，遠多過市場預期的5.59億美元，期內每日活躍用戶增18%至2.49億，創新高，亦多過預期的2.44億。該公司並預期，若正面的廣告趨勢持續，第四季收入可能按年急升47%至50%。Snap股價早段急漲22.5%，至34.87美元。

服裝品牌Gap表示，正就旗下歐洲業務展開策略檢討，包括可能於明年第二季底關閉位於英國、法國、愛爾蘭和意大利的分店。Gap股價早段升0.6%，至19.15美元。

通用汽車(GM)總裁接受媒訪問時稱期待與電動車初創公司Nikola合作，重燃兩家公司結成夥伴關係的憧憬，Nikola股價早段升6.2%至22.02美元。

德銀歐洲和亞洲國際投人銀行投資總監Tuan Huynh指出，若民主黨總統候選人當選，由於拜登主張上調企業稅，該行會假設標指成分企業2022年每股盈利170美元，市盈率19倍，即標指目標3,230點，較周三收市低約6%；若現任總統特朗普連任，則會假設每股盈利180美元。

由於債息低企，他認為股票仍是沒有替代品之下的投資選擇，但提醒市場面臨兩大風險，一是各地實施新一輪封鎖抗疫，二是大選結果延誤，因郵寄投票需時計算。

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