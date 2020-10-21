【悲情樓市】粉嶺名都間房劈租逾四成　天璽低估值一成沽

肺炎疫症下，本港內地學生租客消失，早前買樓「間房」出租的投資者面對現實，大幅劈租吸客。粉嶺名都一個單位，四個房間全部減租，其中細房叫價劈幅逾40%最多。

市場消息稱，上述為粉嶺名都3座一個單位，實用面積376方呎，原則兩房，已改為五個獨立房間，原業主去年購入收租，當時月租叫價曾達4,300至5,800元。近日叫價大減，現時其中4個房間，月租開價減至2,500至3,600元，其中面積最細的E房間，最新開價2,500元，與去年4,300元相比，低1,800元。

事實上，同類型間房單位業主已棄守。區內代理透露，同屋苑另一個實用面積399方呎單位，原則兩房，改為四個房間，原業主購入10年一直收租，直至去年底才首度開價510萬元放售。據了解，房間月租曾達4,500至5,800元，近月部分已交吉同時重新放租。

經濟前景未明，新盤入伙數目大增下，令租金受壓。中原陳家富指，屯門弦海中層T室，實用面積223方呎，減租500元後，以每月8,000元租出，呎租約35.9元。

大型屋苑平價租賃成交湧現。香港置業郭德文表示，長沙灣宇晴軒6座高層D室，實用面積約449方呎，以約1.8萬元放租約兩個月後，減價至1.63萬元租出，呎租約36.3元，低市價約10%。

●天璽高層銀主盤4060萬拍賣售出 低估值近一成

二手樓價走勢向下，銀主加也快沽貨。市場連錄同類型大額成交個案。其中九龍站天璽一個高層單位，於拍賣場上以4,060萬元賣出，低銀行估值近一成。

忠誠拍賣發言人稱，周三拍賣會上合共售出3項物業，當中包括兩個銀主盤，其中天璽皇鑽璽高層單位，實用面積1,070方呎，開價3,600萬元，獲七組客競投下售出，呎價約37,944元，較開價高約12.8%。

●華明邨售360萬元 貶值40萬元

另一個粉嶺公屋華明邨富明樓低層銀主盤，實用面積385方呎，同場開價340萬元，以360萬元拍出，呎價約9,351元。據了解，單位於2018年以約400萬元購入，期間貶值約40萬元。而葵涌銀行大廈二分之一業權單位，業主開價95萬元，亦以105萬元賣出。

市場放盤的豪宅銀主盤都錄成交，市場消息透露，鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES高層單位，望海景，實用面積1,231方呎，銀主叫價3,543萬元放售，減至3,460萬元沽，呎價28,107元。據悉，同類型單位叫價現時高達4,300萬元。

此外，業主盤做價偏低。利嘉閣莊雅琁表示，九龍灣德福花園M座頂層單位，實用面積約512方呎，減價45萬元，以653萬元沽，呎價約12,754元，屬同類型單位呎價近期新低。業界人士認為，經濟轉弱，政府應撤辣釋放需求，幫助市民入市。

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