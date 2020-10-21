樓價UPDATES：北角百福花園辣招盤鬆綁　僅獲利44萬元

二手業主加快沽貨，北角百福花園三房單位，3年SSD期鬆綁即以840萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角百福花園百利閣高層E室，實用面積645方呎，三房間隔，望樓景，獲區外首置上車客以840萬元承接，實用呎價13,023元，屬市價水平，原業主於2017年7月以796萬元購入，持貨3年滿SSD期鬆綁沽，帳面獲利44萬元，單位期內升值約6%。

●鰂魚涌太古城寶安閣中層F室，實用面積583方呎，兩房則王間隔，望公園景，9月底以1,180萬元放盤，最終獲區內用家以1,110萬元承接，實用呎價19,039元。

●鰂魚涌康怡花園10月暫錄得13宗買賣，平均實用呎價17,164元，其中N座中層6室，實用面積466方呎，兩房間隔，叫價880萬元，放盤約1個月，眼見一周連錄6宗兩房成交，最終願減37萬元，以843萬元易手，實用呎價18,090元。

●西灣河嘉亨灣2座極高層H室，實用面積約490方呎，兩房間隔，月租開價約23,000元，議價後以約20,500元租出，實用呎租約41.8元，新租客為同區客，業主於2020年8月以約1,000萬元購入，若以目前租金計算，租金回報約2.5厘。

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九龍區

●將軍澳THE PARKSIDE第3座低層C室，實用面積約518方呎，兩房間隔，原以叫價960萬元放售，經議價後減價37萬元或約3.9%，最後以923萬元成交，實用呎價約17,819元，新買家在睇一次樓情況下，經過一輪議價及考慮，兩小時內即拍板買入上述單位。

●將軍澳晉海本月暫錄4宗買賣，平均實用呎價17,304元，其中1B座中層C室，實用面積489方呎，兩房間隔，最初開價1,000萬元，現累減147萬元，以853萬元成交，實用呎價17,444元，原業主於2017年10月以680.42萬元一手買入，持貨剛剛3年，屬SSD鬆綁貨，帳面獲利172.58萬元離場，單位升值25%。

●茶果嶺麗港城10月至今累錄12宗買賣，包括33座中層F室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望園景，放盤約一個月，開價760萬元，經議價後減價20萬元或約2.6%，最終以740萬元沽出，實用呎價約14,313元。

●九龍灣德福花園10月錄約7宗租務成交，較上月同期約8宗減少逾1成，其中U座高層2室，兩房間隔，實用面積約494方呎，以約18,000元放租3星期，議價後減價1,500元，以16,500元租出，實用呎租約33.4元。

●長沙灣宇晴軒3座低層E室，實用面積462方呎，兩房兩廳間隔，最初開價920萬元，以838.38萬元成交，實用呎價18,147元，新買家為80後慳家好爸爸，為改善家庭居住環境，決心換樓，積極與業主議價，購入作新居之用。

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新界區

●東涌藍天海岸1座高層F室，實用面積485方呎，兩房間隔，8月底放盤，叫價720萬元，新近有買家參觀上址一睇即中，即場還價，誠意打動業主減價40萬元，以680萬元成交，實用呎價14,021元，新買家為外區上車客。

●東涌海堤灣畔2座中層F室，實用面積508方呎，兩房間隔，叫價670萬元，放盤5日，剛以630萬元易手，實用呎價12,402元，較市價約650萬元低約3%，新買家為外區上車客，原業主於2007年11月以198萬元買入，據知為空姐，持貨13年轉售，帳面獲利432萬元。

●屯門弦海10月錄約9宗租賃成交，包括中層T室，實用面積223方呎，屬開放式間隔，享山景，叫價8,500元，議價後以8,000元租出，實用呎租約35.9元，業主於2019年4月以385萬元一手買入，現租出租金回報約2.5厘。

●元朗PARK YOHO Venezia第3B座高層A室，兩房間隔，實用面積約583方呎，月前開價約750萬元放盤，吸引外區上車客興趣，睇樓數次即決定承接，雙方數度議價後，終以730萬元成交，實用呎價約12,521元，原業主於2016年8月以約600.7萬元購入，轉手帳面獲利約129.3萬元。

●元朗溱柏2座中層D室，套四房連工人套間隔，實用面積約952方呎，開價約960萬元放盤僅兩星期，隨即吸引區內換樓客興趣，考慮不久即決定承接，雙方零議價下促成交易，實用呎價約10,084元。

●馬鞍山迎海21座中層D室，實用面積496方呎，兩房兩廳連儲物室間隔，叫價845萬元，最終以803.8萬元成交，累減41.2萬元或約5%，實用呎價16,206元，原業主於2017年7月購入上址，當時作價735萬元，持貨3年多至今沽售，帳面獲利68.8萬元，單位期內升值約9%。

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