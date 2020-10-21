萊坊：流標東涌地皮配套不成熟　回報期長

萊坊執行董事林浩文指出，該地流標為預期之內，原因是在現時市況及經濟環境下，該類新發展區的大型商業地皮，對地產商而言，發展及營運風險很大，同時投資額大，資金回收期料長達20年以上，故出價肯定保守。

他估計，政府若以傳統方式計算商業地地價，流標情況會持續發生，以大型商業地計，政府底價與發展商的出價可能有20%以上的差距。林氏又指，除中環新海濱地皮外，今年並不適合再推任何其他商業地皮。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓亦認為，是次地皮流標是由於政府推地太過倉卒，東涌新填海區的鐵路站建設仍在規劃階段，預計要到2029年才建成，而周邊的資助房屋用地亦未交付，令商業地回報期非常遙遠，投資風險高，發展商出價低是必然的後果。

他補充，地皮附近配套並不成熟，並遠離東涌市中心，估計該區需要約七至十年時間才可成型。而該區已有東薈城及在機場北商業區興建中的SkyCity，所以未來商業樓面競爭大，在疫情下，航空及酒店業大受打擊，應將項目作混合發展以降低投資風險。

除了可以商業及數據中心混合用途作誘因，亦可拆細地皮，同時推地的時間表或指定項目的完工限期要與填海區的配套(尤其是鐵路站的落成日期)脗合。

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