產經評論：美元弱人幣升值　世界乾坤大挪移

中美之爭已踏上不歸路。繼貿易與科技戰外，貨幣與金融戰亦已開打。今年五月下旬以來，人民幣兌每美元由七點一樓上持續回升，近日更重上六點六水平，創逾兩年新高。在美國經濟衰退和美元偏弱之際，人民幣升值既能凸顯人民幣資產的吸引力，起到「吸金」效果，又能提振人民幣資產持有人的信心，間接扶了內部需求一把。兩強經濟與貨幣形勢此消彼長，正對全球資金流起着「乾坤大挪移」的作用！

過去，美國常指摘中國「匯率操控」，皆因過去中國依賴出口貿易，人民幣貶值常惹來攻擊。可是自中美貿易戰開打以來，改變了全球製造業供應鏈格局，促使中國減少對外貿依賴，去年中國對美國進出口更下跌一成。如今人民幣升值，美國便少了出招的口實。

近季人民幣的升值，一來是受惠內地經濟率先復甦，二來是美元弱勢所致。疫情衝擊下，美國經濟深度衰退、政局不明朗、政府財政惡化，加上有負利率的趨勢，皆令投資者對美元前景感到不安，紛紛尋求多元化投資分散風險。此刻人民幣升值能為游資提供出路，自可起到四両撥千斤之效！

今年七月起，中國全面對外開放金融業，配合人民幣強勢，有利於吸引更多外資參與中國股票市場。畢竟資金看的是前景，中國經濟能見度比美國高，政治環境亦較穩定，加上在外資眼中，中國的大型優質科企陸續上市，是繼大型國企股後，能提供更多具潛力回報的投資選項。成功挑起外資對中國資產的興趣，正正可為「外循環」提供動能，亦是人民幣國際化的必經進程。

另外，人民幣升值不但有助減輕中企的外債壓力，亦可堅定人民幣資產持有人信心。更多資金願意深耕內地市場，便能促進消費和投資，若配合數碼經濟、新基建、商品和服務消費數碼化等趨勢，就可進一步轉為「內循環」的動力。

貨幣的強弱，往往是一地經濟好壞的表徵。顯然，此刻是中國佔了上風。理論上，疫情總會過去，美國經濟會有復甦之時，但時間上仍充滿不明朗因素，造就了眼前人民幣在國際舞台「出位」的絕佳時機。

雖然，未來人民幣會否進一步升值，還須視乎美元及其他貨幣的變化。但正所謂「利而誘之、亂而取之」，只要中國堅持不關門，繼續朝市場化方向進行改革開放，便可成功建立起人民幣中長期穩定向好的市場預期，便可在全球去美元化風浪中安坐釣魚台！

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