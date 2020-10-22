東方日報B2：「內循環」吸資　人幣六連漲

內地默許人民幣升值，瞄準「內循環」催谷經濟，抵擋全球亂局帶來的外部衝擊及抗衡美國經濟實力！人民幣周三（21日）續創逾兩年新高，愈升愈有，在岸人民幣（CNY）收升243點子，報6.6575兌每美元，連漲6日累升逾800點子或1.2%。銀行業料人民幣本周內勢升見6.6，即每百港元約兌85元人民幣，亦即每百人民幣約兌117港元。

中美之間的政治及經濟角力不斷，銀行界預期，未來三至五年中國經濟「內循環」續成為重要策略，以刺激內部消費與投資，加上全球大受疫情影響，其他國家的復甦步伐緩慢，大大衝擊中國外需，直言在不景氣的經濟環境下，推高人民幣匯價，進一步鞏固「內循環」的方向，已成為內地的新發展格局。

人民幣攀升變相令進口成本降低，周三人民幣中間價上調149點子，報6.6781，刺激CNY進一步攀升，盤中高見6.6413，單是本月升幅達2.29%。至於較受市場主導的離岸人民幣（CNH）升勢更見明顯，周三曾突破6.63關口，高見6.6278。

光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文直言，人民幣已升穿6.67重要支持關口，料周內升勢難擋，劍指6.6水平，惟他認為，即使人行出手限制升勢，亦不會再重演2015年「小匯改」單日急插逾千點子的情況，認為今時今日的匯價調控手段遠較當年成熟。

但他補充，中國的經濟傾向由出口主導，人民幣強勢下，料第四季中國出口錄得回落，認為一個國家的貨幣強弱無疑有好處及壞處，隨着中國漸成為成熟市場，往後未必需要依靠貨幣貶值來支持國家經濟，且人民幣升值則可吸引海外投資者。

瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰亦指，人民幣升值可刺激進口，進一步擴大內地消費市場。由於出口「外循環」目前在中國經濟成長中居次要角色，故政府毋須透過貶值來刺激經濟。此外，有分析更指內地出口額佔中國國內生產總值(GDP)的比重已日益減少，去年僅佔15%，內地早已在推動內需方面布局，冀長遠趕上甚至超越美國的經濟規模。

不過，法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷表示，人民幣持續升值能否助抵擋美國經濟實力仍有待觀察。另方面，倘若美國明年經濟比現時更差，而美元繼續接近零息水平、甚至負利率，同時中國的經濟持續強勢，其貨幣政策有所改變使利率抽高，令中美息差擴闊至300點子或以上，屆時將吸引更多資金流入中國，並對美元帶來壓力。

星展銀行(香港)高級經濟師周洪禮則表示，人行或會認為本周人民幣漲勢過於急速，不排除會通過口頭指導或人民幣中間價發出信號，以穩定匯價，倘若官方認為人民幣升值仍太快，甚至可能透過中資大行在外匯市場買入美元，以抑制人民幣升勢。

人民銀行行長易綱表示，今年首三季累計，內地GDP按年增長0.7%，預計全年保持正增長。隨着疫情對內地經濟衝擊高峰過去，經濟活動回復，但支持小微民營企業、支持穩就業等政策措施將繼續堅持，促進形成以國內大循環為主體、中外雙循環相互促進的發展新格局。

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